متوسط سعر تذكرة نهائي المونديال بـ 11327 دولاراً.. «الأغلى في التاريخ»

أكدت وسائل إعلام أميركية أن صناعة الرياضة والترفيه شهدت تحولاً تاريخياً غير مسبوق في سوق إعادة بيع التذاكر، بعدما نجح نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، المرتقب بين إسبانيا والأرجنتين على أرض ملعب ميتلايف، في كسر جميع الأرقام القياسية المسجلة تاريخياً، ليصبح الحدث الرياضي الأغلى على الإطلاق.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن منصة «تيك بيك» الشهيرة لتداول التذاكر، بلغ متوسط سعر الشراء الفعلي لتذكرة نهائي المونديال 11 ألفاً و327 دولاراً أميركياً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم نهائي دوري كرة القدم الأميركية «سوبر بول 58».

وأوضحت الصحيفة: «يكشف الترتيب التاريخي لأغلى خمسة أحداث رياضية من حيث متوسط سعر الشراء الفعلي عن هذا الفارق الشاسع، إذ يتصدر نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين القائمة، بمتوسط سعر تذكرة يبلغ 11 ألفاً و327 دولاراً».

وأضافت: «يأتي في المرتبة الثانية نهائي (سوبر بول 58) لعام 2024 بين سان فرانسيسكو وكانساس سيتي، بمتوسط بلغ 9411 دولاراً، وفي المرتبة الثالثة يحل نهائي (سوبر بول 55) لعام 2021 بين تامبا باي وكانساس سيتي، بمتوسط 7313 دولاراً، بينما جاءت المباراتان الثالثة والرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعام 2026، بين سان أنطونيو سبيرز ونيويورك نيكس، في المرتبتين الرابعة والخامسة، بمتوسط بلغ 6546 دولاراً للمباراة الثالثة، و6308 دولارات للمباراة الرابعة».

وتابعت: «يرجع هذا الارتفاع القياسي في الأسعار إلى عوامل عدة اقتصادية وجماهيرية متداخلة، أبرزها القيمة الفنية الاستثنائية للمواجهة الختامية لبطولة كأس العالم، إذ يتوقع المشجعون صداماً مثيراً يجمع بين نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، وموهبة إسبانيا الصاعدة لامين يامال على الأراضي الأميركية، وهو ما دفع الطلب إلى مستويات غير مسبوقة».

وأضافت: «توضح البيانات أن أدنى سعر للتذكرة، لمجرد دخول الملعب، تخطى حاجز 6943 دولاراً، في حين سجلت مبيعات المقاعد المميزة القريبة من أرضية الملعب مبالغ تجاوزت 28 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

وإلى جانب وهج المونديال، لعب التعطش الجماهيري التاريخي دوراً بارزاً في التضخم السعري لنهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في نيويورك، إذ لم يتأهل فريق نيويورك نيكس إلى هذا الدور منذ عام 1999، وقد جعل هذا الغياب الطويل تذاكر المباريات المقامة على أرض ملعب ماديسون سكوير غاردن سلعة نادرة للغاية، وتفوقت قيمتها في السوق الثانوية على نسخ عديدة سابقة من مباراة السوبر بول».

وأكملت الصحيفة: «تؤكد هذه التحولات الهيكلية تنامي ظاهرة اقتصاد التجربة عالمياً، إذ يتزايد استعداد المستهلكين ذوي الملاءة المالية المرتفعة لدفع مبالغ طائلة، مقابل معايشة اللحظات التاريخية الكبرى من داخل الملاعب.

وفي حين يدر هذا التضخم المتسارع أرباحاً استثنائية على منصات التداول الثانوية والجهات المنظمة، فإنه يثير، في المقابل، تساؤلات اقتصادية واجتماعية عميقة حول إقصاء المشجعين التقليديين وأفراد الطبقة المتوسطة، وحرمانهم من حضور المناسبات الرياضية الكبرى التي باتت حكراً على النخب المالية».