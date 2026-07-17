تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 مشجعة إنجليزية مصدومة من خسارة فريقها أمام الأرجنتين. رويترز مشجعة أرجنتينية تبدو متحمسة خلال مباراة إنجلترا والأرجنتين. أ.ف.ب لبنانيون يتجمعون لمشاهدة مباراة الأرجنتين وإنجلترا على شاشة عملاقة في بيروت. إي.بي.إيه مشجعة أرجنتينية تضع طلاءًً على وجهها.. وتحمل علم بلدها داخل ملعب أتلانتا. رويترز فتاتان تتابعان بتركيز شديد مباراة إنجلترا والأرجنتين. رويترز مشجع إنجليزي يبدو عليه الإحباط بعد تسجيل الأرجنتين الهدف الأول. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 17 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App