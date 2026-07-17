بيلينغهام يثير الجدل بـ «صفعة باركو»

ظهر نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، جود بيلينغهام، وهو يضرب الأرجنتيني، فالنتين باركو، على مؤخرة رأسه، عقب خروج إنجلترا من كأس العالم، مساء أول من أمس، وبعد نهاية المباراة، كان بيلينغهام يقف وحيداً قرب مجموعة من لاعبي الأرجنتين الذين كانوا يحتفلون بالفوز، قبل أن يتجه فجأة نحو باركو ويقوم بضربه على رأسه من الخلف، ووثقت اللقطة في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح ما إذا كان باركو قال شيئاً لبيلينغهام أثار رد فعله، لكن الواقعة أدت إلى مشادة بين اللاعبين، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما.

ولم يتحدث بيلينغهام عن الواقعة، عندما كان يتحدث للصحافيين، وأعرب فقط عن إحباطه بالخسارة.

وقال: «إنه أمر محبط للغاية، كنت أريد أن أكون جزءاً من المنتخب الإنجليزي الذي ينجح أخيراً، والذي يعبر خط النهاية أخيراً، أن أقف هنا وأقول للجماهير الأشياء نفسها التي ربما تسمعها منذ سنوات طويلة، فهذا أمر مؤلم للغاية.. أنا آسف».