5 نجوم عرب في المونديال يلمعون في أعين أندية أوروبية

أثبت اللاعبون العرب قيمتهم الفنية العالية في مونديال 2026 الذي يُسدل الستار عليه الأحد المقبل، ما جعل فترة الانتقالات الصيفية الحالية تشهد سباقاً محموماً بين الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معهم.

وأصبح نجوم في منتخبات عربية ركائز أساسية في خطط كبرى الأندية الأوروبية، بفضل أرقامهم المميزة خلال مشاركتهم المونديالية، ومن أبرزهم نجم المنتخب المغربي، إسماعيل صيباري، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ الألماني في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو، ولم تقتصر المكاسب التي جناها اللاعبون العرب على عقود احترافية جديدة فحسب، بل امتدت لتشمل اهتمام الأندية والشركات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز قيمتهم السوقية، وحصول العديد منهم على عقود أفضل مع أنديتهم الحالية.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز اللاعبين العرب الذين تألقوا في مونديال 2026، وباتوا محور الاهتمام في صفقات الانتقال الصيفية في كبرى الدوريات الأوروبية.

صيباري في بايرن ميونيخ

فرض النجم المغربي، إسماعيل صيباري، نفسه كأحد أفضل المهاجمين في المونديال، بفضل قدرته العالية على اختراق دفاعات المنافسين، وهو ما تجلى في تسجيله هدفين أمام البرازيل وهايتي، فضلاً عن بصمته التاريخية بتسجيل أسرع هدف في تاريخ «أسود الأطلس» في بطولات كأس العالم، بعد مرور 71 ثانية فقط على انطلاق مواجهة اسكتلندا، ما عجّل بانتقاله التاريخي إلى بايرن ميونيخ الألماني، لتعزيز العمق الهجومي للنادي «البافاري»، في صفقة بلغت 55 مليون يورو.

حمزة عبدالكريم.. رهان برشلونة

سارعت إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى تفعيل بند الشراء النهائي في عقد المهاجم المصري الشاب، حمزة عبدالكريم، من الأهلي المصري، بعد تألق صاحب الـ18 عاماً مع منتخب «الفراعنة» في المباريات الأربع التي شارك فيها، وإسهامه في الإنجاز التاريخي للمنتخب المصري ببلوغ الدور الـ16 للمرة الأولى، في أداء جعل النادي «الكاتالوني» يثق بقدرته على أن يكون أحد عناصره الأساسية على المدى الطويل.

دياز فضّل مدريد على عرض ألماني

تقدم نادي باير ليفركوزن بعرض مغرٍ للحصول على خدمات النجم المغربي، إبراهيم دياز، بعد تألقه في مونديال 2026 وإسهامه في بلوغ «أسود الأطلس» الدور ربع النهائي للمرة الثانية توالياً، وبلغت قيمة العرض 50 مليون يورو، بناء على توصية من المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، إلا أن النجم المغربي فضّل الاستمرار مع ناديه الحالي ريال مدريد، وتجديد عقده حتى يونيو 2030.

إمام عاشور ومطامع القارة العجوز

يتمتع النجم المصري إمام عاشور بإمكانات فنية عالية، بوصفه أكثر لاعب ركضاً لاستلام الكرة، إلى جانب تثبيت مكانته كإحدى ركائز منتخب «الفراعنة»، وشارك عاشور في خمس مباريات بإجمالي 336 دقيقة، وبلغت دقة تمريراته 88%، فضلاً عن تسجيله هدفين في المونديال أمام بلجيكا وأستراليا، وهو ما جعله مطمعاً لأندية أوروبية أبرزها سيلتيك الاسكتلندي، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

شوبير ضمن «الأفضل عربياً»

تألق الحارس مصطفى شوبير بشكل لافت في المونديال الحالي، وقاد منتخب مصر إلى بلوغ الدور الـ16، ودخل التاريخ كثاني حارس مصري، ورابع حارس في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتَي جزاء في نسخة واحدة، الأولى أمام إيران في دور المجموعات، والثانية ركلة نفذها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما صُنّف ضمن أفضل حراس البطولة من قبل «فيفا»، ما دفع العديد من أندية الدوريات الكبرى إلى إبداء اهتمامها بالتعاقد معه، أبرزها أستون فيلا الإنجليزي، وفالنسيا وإشبيلية الإسبانيان.