تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور - مونديال 2026 مشجعة للمنتخب الإسباني تتابع مباراة فرنسا وإسبانيا في دالاس - تكساس. إي.بي.إيه مشجعة تحمل ملصقين للعَلَمين الفرنسي والإسباني وتتفاعل مع أحداث المباراة. أ.ف.ب مشجعة فرنسية تشاهد مباراة فريقها مع إسبانيا في «ذا بنمار» بمدينة لوس أنجلوس. إي.بي.إيه مشجعون إسبان في مدريد يتابعون باهتمام كبير مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف النهائي. رويترز مشجع فرنسي مصدوم من نتيجة مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا. أ.ف.ب صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 16 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App