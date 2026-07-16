5 أخطاء تكتيكية أطاحت بفرنسا من نصف نهائي المونديال

ودّع المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم 2026 من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون ردّ، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس، وهي الهزيمة التي أسدلت الستار على الحقبة الذهبية للمدرب ديدييه ديشان مع «الديوك» بعد 15 عاماً، وسط إجماع واسع من وسائل الإعلام الفرنسية على أنه ارتكب خمسة أخطاء فنية وتكتيكية حاسمة. وحجز المنتخب الإسباني مقعده في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل.

وترصد «الإمارات اليوم»، وفقاً لما تناولته الصحافة الفرنسية، أبرز خمسة أخطاء فنية وتكتيكية ارتكبها ديشان، وأسهمت في خروج منتخب «الديوك»، الذي كان أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

منظومة الوسط

أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى فشل ديشان في التعامل مع منظومة الوسط الإسباني، بقيادة رودري وفابيان رويز، مستندة إلى تصريحات قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، عقب المباراة، حين قال: «كنا نجد أنفسنا دائماً في حالة نقص عددي في وسط الملعب».

وأضافت الصحيفة أن خط الوسط الفرنسي بدا معزولاً طوال المباراة، ما منح إسبانيا الأفضلية في الصراعات الثنائية بنسبة بلغت 54%.

شلل المنظومة الهجومية

وانتقدت شبكة «آر إم سي سبورت» أداء ديشان، مؤكدة أن المنتخب الفرنسي ظهر في حالة من الفوضى الهجومية منذ البداية وحتى النهاية، رغم امتلاكه خطاً هجومياً سجل 16 هدفاً قبل مباراة نصف النهائي.

وأوضحت الشبكة أن اعتماد ديشان على كيليان مبابي كرأس حربة، إلى جانب مايكل أوليسه وعثمان ديمبيلي، لم ينجح في اختراق الدفاع الإسباني، مشيرة إلى أن فرنسا لم تصنع أي فرصة خطيرة طوال 90 دقيقة، فيما بلغ معدل الأهداف المتوقعة 0.31 فقط، وهو ما عكس العقم الهجومي الذي عانته المنظومة التكتيكية.

أخطاء ساذجة

اعترف ديدييه ديشان، خلال المؤتمر الصحافي، بأن فريقه كان أقل كفاءة من الناحية الفنية، وارتكب أخطاء ساذجة في التمرير، وأن هذا التسرّع أدى إلى فقدان الكرة بسهولة.

واستعرض محللو شبكة «آر إم سي» الإحصاءات الرسمية، التي أظهرت اكتفاء المنتخب الفرنسي بـ395 تمريرة صحيحة مقابل 427 لإسبانيا، وهو ما عكس صعوبة بناء الهجمات المنظمة، سواء المرتدة أو السريعة، التي لطالما شكلت إحدى أبرز نقاط قوة المنتخب الفرنسي.

الضغط العالي

وسلطت مجلة «أونز مونديال» الضوء على فشل ديشان في تنفيذ الضغط العالي، مؤكدة أن محاولاته لإرباك خط دفاع إسبانيا افتقدت إلى التنظيم، في ظل التباعد الكبير بين خطوط الفريق.

وأشارت المجلة إلى أن هذا الخلل منح لاعبي المنتخب الإسباني حرية كبيرة في الخروج بالكرة من وسط الملعب، والاستحواذ عليها بنسبة بلغت 51%، كما حرم المنتخب الفرنسي من استعادة الكرة في مناطق متقدمة، وهي إحدى أبرز ميزاته.

دكة البدلاء

وعاد محللو «آر إم سي» لانتقاد ديشان بسبب تأخره في إجراء التعديلات التكتيكية بعد استقبال الهدفين، معتبرين أن الدفع بالبدلاء، وفي مقدمتهم ريان شرقي في الدقيقة 72، جاء متأخراً.

وأكدوا أن المدرب الفرنسي أخفق في قراءة مجريات اللقاء، الأمر الذي سمح لإسبانيا بفرض سيطرتها الكاملة على المباراة، لتصبح دكة التبديلات بلا تأثير حقيقي، وينتهي مشوار «الديوك» في البطولة بأداء لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.