رودري ينتقد التحكيم رغم تأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم

انتقد رودري لاعب خط وسط إسبانيا أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا، رغم الفوز بنتيجة 2 - صفر في نصف نهائي كأس العالم والتأهل للمباراة النهائية.

وتأهل المنتخب الإسباني لنهائي المونديال بفضل هدفَي ميكيل أويارزابال، وبيدرو بورو.

وقال رودري في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الإسباني: «أنا سعيد وفخور للغاية بفريقي وبلادي، هذه خطوة أخرى للأمام».

وأضاف: «سنحتاج لأن نتعافى، قبل أن نخوض أهم مباراة في حياتنا، الفريق كان استثنائياً دون الكرة اليوم».

كما تحدث عن الأخطاء المرتكبة ضد زميله لامين جمال، حيث قال: «لقد تعرضنا لهذه النوعية من المواقف، على مدار ثلاث مباريات الآن، نحن نتحدث عن 10 أو 15 مخالفة غير محتسبة، وإذا لم تُحتسب سيواصل دفاع المنافس القيام بالأمر نفسه، فهو إذن واضح لهم، خصوصاً اليوم، لكننا قدمنا مباراة كبيرة».