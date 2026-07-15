لاعب الشارقة والرأس الأخضر: مباراتنا مع إسبانيا كانت أصعب من الأرجنتين في المونديال

أبدى لاعب منتخب الرأس الأخضر، ديني بورغيس، سعادته بالمشاركة التاريخية مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مؤكداً أن منتخب «القروش الزرقاء» خرج من البطولة مرفوع الرأس بعدما قدم مستويات مميزة في أول ظهور له في كأس العالم، من دون أن يتلقى أي خسارة خلال الوقت الأصلي من مباريات البطولة، قبل أن يودّع دور الـ16 أمام حامل اللقب الأرجنتين بنتيجة 3-2، بعد شوطين إضافيين، لكنه أكد أن مباراتهم مع إسبانيا في دور المجموعات كانت أصعب من الأرجنتين.

وقال بورغيس، المنتقل حديثاً من البطائح إلى الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يشعر بفخر كبير بعد هذه التجربة التاريخية مع منتخب بلاده، مشيراً إلى أن المشاركة في كأس العالم كانت حلماً تحقق بطريقة استثنائية، وأضاف: «لقد كانت بطولة لا تنسى، حيث إننا قدمنا أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة بتأهلنا من دور المجموعات، من خلال مجموعة صعبة ضمت منتخبات إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ورغم قوة المنافسة لم نتلق أي خسارة، وحققنا التعادل في المباريات الثلاث، وأعتقد أننا أظهرنا للجميع أن الرأس الأخضر تمتلك منتخباً قادراً على المنافسة مع أكبر المنتخبات».

وعن شعوره بعد هذه المشاركة التاريخية الأولى للرأس الأخضر في كأس العالم، قال بورغيس: «كانت رحلة مذهلة ورائعة منذ بداية التصفيات وحتى المباراة الأخيرة مع الأرجنتين، وبدأنا الآن فقط بعد نهاية مشاركتنا في استيعاب الحجم الحقيقي لما حققناه، إذ إننا سعداء جداً بما قدمناه كمجموعة، لأننا حافظنا على هويتنا الكروية ولعبنا بأسلوبنا، ولم نذهب إلى كأس العالم من أجل الدفاع فقط، بل حاولنا تقديم كرة قدم ممتعة وشجاعة».

وأضاف: «تعلمنا كيف نتعامل مع اللحظات الصعبة، وأظهرنا جودة كبيرة في الجانب الهجومي، وكان لدينا إيمان بقدرتنا على تحقيق شيء مميز، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا التوقف عند هذا الإنجاز، لأن ما حدث رفع سقف التوقعات، وأصبحت علينا مسؤولية أكبر تجاه الجماهير والبلد، ويجب أن ننظر إلى المستقبل بالطموح والعمل نفسهما».

وحصل بورغيس على إشادة واسعة خلال البطولة، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات، وعن هذا التقدير قال: «أنا سعيد وفخور جداً بهذا الأمر، أنْ تكون ضمن مجموعة من اللاعبين الكبار الذين تعتبرهم قدوة لك فهو شعور رائع، وهذا التقدير يمنحني دافعاً لمواصلة العمل والتطور، ويؤكد أنني أقوم بعملي بالشكل الصحيح».

وتابع: «لكن هذا النجاح لم يكن نجاحاً فردياً، لأن العديد من لاعبي الرأس الأخضر ظهروا بمستوى مميز، وهذا يثبت أن لدينا مواهب كثيرة وجودة كبيرة في بلدنا، وكرة القدم في الرأس الأخضر تتطور، وما قدمناه في كأس العالم يعكس العمل الكبير الذي يقوم به اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد».

نادي الشارقة مشروع طموح

وعن مستقبله بعد الأداء اللافت في كأس العالم، وإمكانية انتقاله إلى فريق جديد، أوضح بورغيس: «تلقيت بالفعل عروضاً عدة قبل وخلال كأس العالم، لكنني كنت قد اتخذت قراري مسبقاً بالبقاء في الإمارات، لأنني أشعر بأن لدي الكثير لأحققه هنا، ولا أنظر إلى الأمر من ناحية الانتقال فقط، بل أبحث عن المشروع المناسب الذي يساعدني على التطور».

وأضاف: «نادي الشارقة قدم لي مشروعاً طموحاً وأظهر رغبة كبيرة في التعاقد معي، وهذا الأمر جعلني سعيداً بهذا الالتزام، وأنا مستعد للعمل بكل قوة من أجل أن أكون عند حسن ظن النادي والجماهير، وأتطلع إلى بداية مرحلة جديدة مليئة بالنجاحات».

وعن أهدافه مع الشارقة في الموسم المقبل، قال: «هدفي هو مواصلة التطور وتحقيق الانتصارات، ولم يكن الموسم الماضي مع نادي البطائح كما تمنيت، ولم يكن موسماً رائعاً من الناحية الجماعية، لذلك أرى أن الانتقال إلى الشارقة يمثل فرصة مهمة بالنسبة لي لتقديم مستوى أفضل، والمنافسة على البطولات».

وأضاف: «أريد أن أساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وأن أكون جزءاً من مشروع ناجح في كرة القدم الإماراتية، أما مع المنتخب فالمسؤولية أصبحت أكبر بعد كأس العالم، لأن الجماهير تنتظر منا المزيد، ويجب أن نستمر في اللعب بشجاعة، والحفاظ على هويتنا التي أوصلتنا إلى هذا الإنجاز».

أصعب مباراة

وعن أصعب مباراة خاضها في كأس العالم، قال بورغيس: «كل المباريات كانت صعبة للغاية، لأن اللعب في كأس العالم يعني مواجهة أفضل المنتخبات واللاعبين في العالم، ومباراة الأرجنتين كانت من أقوى المباريات بالنسبة لنا، ورغم الخسارة أعتقد أننا قدمنا واحدة من أفضل مستوياتنا، ونجحنا في وضع حامل اللقب تحت ضغط كبير وسببنا له الكثير من المشكلات»، وتابع: «لكن إذا تحدثنا عن المباراة الأصعب، فأعتقد أنها كانت أمام إسبانيا، وتلك المباراة تطلبت منا جهداً كبيراً جداً، وشعرنا أننا تجاوزنا قدراتنا من أجل الحصول على نقطة تاريخية، وكانت مواجهة مع منتخب قوي جداً، والنتيجة كانت أكبر من توقعات الكثيرين».

ميسي والأرجنتين

وعن الجدل حول بعض القرارات التحكيمية في مواجهة الأرجنتين، وما إذا كان يشعر بأن شهرة ليونيل ميسي أثّرت في بعض القرارات، قال بورغيس: «أفضل دائماً التركيز على الجانب الفني وما حدث داخل الملعب، وأعتقد أن أداءنا أمام الأرجنتين أظهر أنه لم تكن هناك فوارق كبيرة بين الفريقين، وهذا أمر يجعلنا نشعر بالفخر».

وأضاف: «أما الأمور المتعلقة بالتحكيم فأترك تقييمها للمحللين والجماهير التي تابعت المباراة، وبالنسبة لنا كلاعبين، كان تركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب، وقد بذلنا كل شيء حتى النهاية».

الخسارة الوحيدة

وعن الخروج من البطولة من دون خسارة في الوقت الأصلي، والخسارة الوحيدة أمام الأرجنتين بعد الأشواط الإضافية، قال بورغيس: «لا أعتقد أنه يجب النظر إلى الأمر بهذه الطريقة فقط، ومجرد الوصول إلى كأس العالم كان مفاجأة كبيرة للكثيرين، وما حققناه بعدها كان إنجازاً مذهلاً».

وأوضح: «واجهنا منتخباً مثل الأرجنتين يمتلك لاعبين كباراً معتادين على هذه المستويات العالمية، ومع ذلك كنا قريبين جداً ونافسنا حتى اللحظات الأخيرة، ونحن فخورون جداً بما قدمناه، لأننا خرجنا ونحن نحافظ على مبادئنا وهويتنا الكروية»، واختتم بورغيس حديثه قائلاً: «أعتقد أننا شرفنا شعب الرأس الأخضر وأسعدنا جماهيرنا، وقدمنا كل ما لدينا داخل الملعب، وأظهرنا للعالم أن منتخباً صغيراً يمكنه أن يحلم ويحقق أشياء كبيرة، عندما يؤمن بنفسه ويعمل بشكل صحيح».