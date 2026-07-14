مونديال 2026 يكسر قواعد الهجوم بـ 5 أرقام تاريخية

شهد مونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، والمستمر حتى 19 يوليو الجاري، مع ختام منافسات الدور ربع النهائي مساء الأحد الماضي، تسجيل خمسة أرقام تاريخية سلطت الضوء على الجمل التكتيكية التي اتبعتها الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة، والتي كسرت من خلالها القواعد الهجومية الكلاسيكية.

وتعكس هذه الأرقام نجاعة الأساليب التي اعتمدها مدربو المنتخبات في تغيير أنماط اللعب، خصوصاً في الدقائق الحاسمة، كما تؤكد أن المباريات تدار فعلياً بـ16 لاعباً، في ظل الدور البارز للاعبين القادمين من دكة البدلاء، وقدرتهم على تغيير النتائج.

«الإمارات اليوم» ترصد الأرقام الخمسة التي جعلت مونديال 2026 يتفوق تاريخياً على صعيد السجلات القياسية في بطولات كأس العالم، على النحو التالي.

32 هدفاً في الوقت بدل الضائع

رقم قياسي جديد سجله مونديال 2026 على صعيد الأهداف المسجلة في الوقت بدل الضائع، سواء بعد الدقيقة 90 أو 120، إذ بلغ إجماليها 32 هدفاً من أصل 280 هدفاً سُجلت في النسخة الحالية حتى نهاية الدور ربع النهائي، وبذلك تحطم الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال 2018، والبالغ 19 هدفاً في الوقت بدل الضائع.

أعلى نسبة إسهام للبدلاء

تم تسجيل أعلى نسبة إسهام تهديفية للاعبين البدلاء في تاريخ بطولات كأس العالم، بعدما أحرز اللاعبون القادمون من دكة البدلاء 50 هدفاً حتى الآن، وهو رقم قياسي غير مسبوق، متجاوزاً الرقم المسجل في مونديال البرازيل 2014 البالغ 32 هدفاً، وكذلك النسخة الماضية في قطر (30 هدفاً).

الشوط الثاني علامة فارقة

حمل الشوط الثاني عنوان الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ المونديال، بعدما شهد تسجيل 165 هدفاً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة قطر 2022، والبالغ 103 أهداف، بينما تحتل نسخة البرازيل 2014 المرتبة الثالثة بإجمالي 99 هدفاً.

تسجيل المنتخبين

سجل مونديال 2026 رقماً قياسياً جديداً كأكبر عدد من المباريات التي شهدت تسجيل كلا المنتخبين في تاريخ كأس العالم، إذ بلغت الحصيلة 52 مباراة حتى نهاية الدور ربع النهائي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة البرازيل 2014، بـ38 مباراة، بينما تحتل نسخة قطر 2022 المرتبة الثالثة بـ35 مباراة.

غزارة الأهداف الرأسية

تقترب النسخة الحالية من تحطيم الرقم القياسي لإجمالي الأهداف الرأسية المسجلة في تاريخ بطولات كأس العالم، بتسجيل 33 هدفاً بالرأس، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل في مونديال قطر 2022 البالغ 35 هدفاً. ويتصدر النجم الإنجليزي هاري كين قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الرأسية في النسخة الحالية برصيد ثلاثة أهداف.