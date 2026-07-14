بسبب بنغلاديش.. إنجلترا تواجه 200 مليون مشجع في نصف نهائي المونديال

تترقب دولة تبعد آلاف الكيلومترات عن الأرجنتين وإنجلترا مواجهة المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، وتنتظرها بكل شغف وحماسة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه مع المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا، من أجل التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، سيكون هناك طرف ثالث يتابع هذه القمة بحماسة يصعب تخيلها، ليس في أميركا الجنوبية أو أوروبا، بل في بنغلاديش، وناضلت بنغلاديش ضد الحكم البريطاني لما يقرب من 200 عام، وبعد التخلص من الاستعمار البريطاني والانفصال عن باكستان، بدعم من الهند، حصلت على استقلالها عام 1971.

واختتمت صحيفة «ماركا» تقريرها بالقول: «يحظى منتخب الأرجنتين بدعم أكثر من 46 مليون مواطن محلي، إضافة إلى نحو 117 مليون مشجع في بنغلاديش، ولذلك سيكون المنتخب الإنجليزي في مواجهة 11 لاعباً داخل الملعب، ونحو 200 مليون مشجع خارجه».