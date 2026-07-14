تهديدات لمهاجم النرويج بعد إهدار هدف

تعرّض المهاجم النرويجي، ألكسندر سورلوث، لحملة عنيفة من الإساءات والتهديدات عبر الإنترنت، عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026 على يد المنتخب الإنجليزي، ونشرت لينا سيلنيس، شريكة حياة سورلوث، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، عينات من الإساءات والتهديدات.

وجاء في أحد التعليقات: «أرجوك انتحر أيها الأحمق»، بينما كتب آخر: «أخبري رجلكِ أن يغادر النرويج ويقفز من فوق منحدر»، وجاء في تعليق ثالث: «سوف أقتله».

وأهدر سورلوث فرصة ثمينة عندما كانت النرويج متقدمة بهدف دون رد، حيث فضل التسديد بدلاً من التمرير لزميله هالاند.