تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 مشجعون تجمعوا في ميامي لمتابعة مباراة إنجلترا والنرويج. رويترز مشجع أرجنتيني يظهر بإطلالة مميزة بمدينة كانساس سيتي في الولايات المتحدة. إي.بي.إيه مشجعة أرجنتينية تتابع مباراة الأرجنتين وسويسرا خلال تجمع للمشجعين في ميامي بيتش بولاية فلوريدا. أ.ف.ب مشجعة إنجليزية يبدو عليها القلق خلال متابعة مباراة فريقها مع النرويج. أ.ف.ب مشجعو النرويج يحتفلون بتسجيل أندرياس شيلديروب الهدف الأول لفريقهم في إنجلترا. رويترز صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 13 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App