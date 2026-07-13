إقالة ثياو من تدريب منتخب السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أمس، إقالة المدير الفني للمنتخب الأول، باب ثياو، من منصبه، وذلك بعد مرور نحو 10 أيام على الخروج المرير لأسود التيرانغا من بطولة كأس العالم، إثر الخسارة أمام بلجيكا.

وأوضح الاتحاد السنغالي أن قرار الإقالة شمل ثياو وجهازيه الفني والإداري بالكامل.

وودّع المنتخب السنغالي المونديال من دور الـ32 بعدما كان متقدماً بهدفين دون رد، قبل أن يعود المنتخب البلجيكي بقوة ويسجل التعادل في الدقائق الأخيرة، ثم يحسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 3 -2 في الأشواط الإضافية.

وتولى المهاجم السابق ثياو تدريب أسود التيرانغا منذ أواخر عام 2024، وأثار جدلاً واسعاً في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في يناير الماضي، عندما أمر لاعبيه بمغادرة الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، ورغم عودة اللاعبين لاحقاً وفوزهم بالمباراة بهدف دون رد، جرى سحب اللقب منهم مع منحه للمنتخب المغربي بعد بضعة أسابيع، بسبب تصرفات المدرب.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النجم الفرنسي المتوج بكأس العالم 1998، باتريك فييرا، يُعد من أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفاً لثياو.