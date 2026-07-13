ميسي يتربع على عرش الأكثر فوزاً في تاريخ المونديال

تتربع كوكبة من أساطير كرة القدم العالمية على عرش الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس العالم، حيث يتصدر البرغوث الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هذه القائمة التاريخية برصيد 22 انتصاراً حققها خلال مسيرته الطويلة التي بلغت 32 مباراة في المونديال.

وجاءت انتصارات ميسي موزعة بواقع فوزين في نسخة 2006، وأربعة انتصارات في 2010، وخمسة انتصارات في نسخة 2014 التي حصد فيها المركز الثاني، وفوز وحيد في 2018، قبل أن يقود بلاده للقب في 2022 بأربعة انتصارات، ويواصل تعزيز رقمه القياسي بستة انتصارات في النسخة الحالية لعام 2026، مسجلاً معدل فوز يبلغ 0.69 فوزاً لكل مباراة.

ويتقاسم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، المركز الثاني برصيد 17 انتصاراً من 20 مباراة فقط، وبمعدل فوز مذهل يبلغ 0.85 فوزاً لكل مباراة، حيث حقق ستة انتصارات قاد بها بلاده للقب عام 2018 وخمسة انتصارات في نسخة 2022، التي بلغ فيها النهائي وستة انتصارات في النسخة الحالية لعام 2026، وتشارك معه في المركز الثاني الهداف التاريخي لألمانيا ميروسلاف كلوزه بـ17 انتصاراً من 24 مباراة خاضها عبر أربع نسخ، محققاً خمسة انتصارات في 2002 وخمسة انتصارات في 2006 وثلاثة انتصارات في 2010 وأربعة انتصارات في نسخة 2014 التي تُوج بلقبها.

ويأتي المدافع البرازيلي الأسطوري كافو في المرتبة الرابعة برصيد 16 انتصاراً من 20 مباراة وبمعدل فوز يبلغ 0.80 فوزاً لكل مباراة، موزعة بين فوزين في نسخة 1994 التي حصدت البرازيل لقبها، وأربعة انتصارات في 1998، وسبعة انتصارات متتالية في نسخة 2002 التي رفع كأسهما، وثلاثة انتصارات في نسخة 2006.

وتتساوى مجموعة من النجوم في المرتبة الخامسة برصيد 15 انتصاراً، يتقدمهم الألماني فولفجانغ أوفيرات الذي حققها من 19 مباراة بواقع أربعة انتصارات في 1966 وخمسة انتصارات في 1970 وستة انتصارات قاد بها بلاده للقب 1974، والظاهرة البرازيلي رونالدو الذي حقق 15 انتصاراً من 19 مباراة أيضاً بواقع أربعة انتصارات في 1998 وسبعة انتصارات في نسخة التتويج 2002 وأربعة انتصارات في 2006، وإلى جانبهما الثنائي الألماني فيليب لام وباستيان شفاينشتايغر بـ15 انتصاراً من 20 مباراة، حيث حقق لام خمسة انتصارات في 2006 وأربعة انتصارات في 2010 وستة انتصارات في نسخة التتويج 2014، بينما حقق شفاينشتايغر خمسة انتصارات في 2006 وخمسة انتصارات في 2010 وخمسة انتصارات في نسخة 2014 التي رفعت فيها ألمانيا الكأس، ويجاورهم في رصيد 15 انتصاراً النجم الألماني لوثار ماتيوس.

وتضم قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقياً للانتصارات في تاريخ المونديال برصيد 14 انتصاراً لكل منهم، الفرنسي هوجو لوريس والمدافع البرازيلي لوسيو والقيصر الألماني فرانز بيكنباور والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو ومواطنه أنطوان غريزمان، والمدافع الألماني بير ميرتساكر والأسطورة الإيطالي باولو مالديني، ليعكس هذا السجل التاريخي مسيرات حافلة لهؤلاء النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بأزهى فترات الانتصارات في تاريخ المونديال، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).