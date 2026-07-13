سويسرا غاضبة من صافرة حكم مباراة الأرجنتين.. «القرار كارثي»

أعربت سويسرا عن استيائها بعد طرد مهاجمها بريل إمبولو، فجر أمس، في ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم ضد الأرجنتين (1-3 بعد التمديد)، حيث وصف لاعب الوسط فابيان ريدر القرار بأنه «كارثي».

وحصل الأرجنتيني لياندرو باريديس على بطاقة صفراء، بسبب خطأ مفترض على إمبولو في الشوط الثاني، لكن الحكم البرتغالي، جواو بينيرو، الذي استدعاه مساعدوه لمراجعة اللقطة عبر الفيديو، رصد تمثيلاً من مهاجم نادي رين الفرنسي وعاقبه بإنذار هو الثاني له في المباراة، ما يعني طرده.

وقال ريدر للصحافيين في المنطقة المختلطة: «إنه أمر كارثي بكل بساطة، لا أعرف ما الذي فعله هذا الحكم هنا، لا أفهم لماذا يتم استدعاؤه لمثل هذه الحالة».

وأضاف لاعب أوغسبورغ الألماني: «لا أفهم كيف يمكن لحكم الفيديو المساعد أن يغيّر مباراة في لقطة كهذه، يجب ببساطة أن يُترك الحكم ليؤدي عمله».

من جانبه، أبدى المدرب مورات ياكين دهشته من البطاقة الصفراء التي مُنحت في البداية لباريديس، ومن سلسلة التداعيات التي تلت ذلك.

وقال في مؤتمر صحافي: «لم يكن هناك أي مبرر لمنح هذه البطاقة الصفراء، كانت حالة غير مؤذية، لا أفهم كيف اتُّخذ هذا القرار، وفي النهاية تم طرد لاعبنا».

وأكد أنه لا يلوم إمبولو «كان من العبث تحميله المسؤولية، هو محطَّم تماماً لأنه لم يتمكن من مساعدة الفريق»، وأشار إلى أن نظيره ليونيل سكالوني: «كان مرتاحاً، وهذا يُظهر أيضاً أن الأرجنتين أخذتنا على محمل الجد».

وأضاف: «حتى ونحن بـ10 لاعبين، قاتلنا بشدة، قدمنا عملاً رائعاً، وكنا نرغب في بلوغ ركلات الترجيح، لأن الزخم سيكون معنا».

وختم قائلاً: «لن أقول إن الأرجنتينيين حظوا بمعاملة تفضيلية، خضنا مباراة جيدة ومفتوحة، والفريقان لعبا كرة القدم، لكن للأسف لم نخرج فائزين، والأمر واضح جداً: أعتقد أن كرة القدم لم تخرج منتصرة».