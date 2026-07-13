والد هالاند: المنتخب النرويجي تعرّض للسرقة

اعتبر والد نجم المنتخب النرويجي لكرة القدم إيرلينغ هالاند، آلف إينج هالاند، أن منتخب بلاده تعرض «للسرقة» في دور الثمانية ببطولة كأس العالم، لكنه يأمل أن يواصل المنتخب الإنجليزي مواصلة مشواره نحو التتويج بلقب البطولة، بعدما خرج منتخب بلاده.

وقال لاعب ليدز يونايتد السابق، ووالد مهاجم مانشستر سيتي، إن منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب توماس توخيل، «أنقذه الحكم» خلال الفوز 2-1 في ميامي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الحكم ألغى هدفاً سجله توربيورن هيجيم، كان سيمنح النرويج التقدم 2-1، بعدما احتسب خطأ على إيرلينغ هالاند، بداعي دفعه إليوت أندرسون أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

ورداً على منشور للصحافي هنري وينتر عبر منصة «إكس»، كتب هالاند الأب: «أنقذهم الحكم، أتمنى أن تفوزوا بكأس العالم الآن، لكنني أشعر أننا تعرضنا للسرقة».