10 لاعبين من برشلونة في قبل نهائي المونديال

يواصل نادي برشلونة الإسباني حضوره القوي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما بلغ 10 من لاعبيه الدوليين الدور قبل النهائي مع منتخباتهم (فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وإنجلترا)، ليضمن النادي الكتالوني وجود ممثل له على الأقل في المباراة النهائية، ويضم منتخب إسبانيا كلاً من لامين يامال، وإريك غارسيا، وبيدري، وجافي، وباو كوبارسي، وداني أولمو، وفيران توريس، وخوان غارسيا، بينما يرتدي جول كوندي قميص المنتخب الفرنسي، فيما يضم المنتخب الإنجليزي أنتوني جوردون، أول صفقات برشلونة، استعداداً للموسم الجديد، كما يضم ماركوس راشفورد، الذي سبق له تمثيل الفريق الكتالوني أخيراً.