تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 حضور عائلي في مباراة إسبانيا وبلجيكا بملعب لوس أنجلوس. أ.ف.ب مشجعون إسبان يتفاعلون أثناء مشاهدة مباراة إسبانيا وبلجيكا في منطقة المشجعين بلوس أنجلوس. أ.ف.ب مشجع بلجيكي خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراة إسبانيا وبلجيكا في لوس أنجلوس. إي.بي.إيه مشجع إسباني يرتدي قبعة تحمل طابعاً أميركياً في ملعب لوس أنجلوس. أ.ف.ب مشجع يحمل نجله قبل مباراة إسبانيا وبلجيكا في لوس أنجلوس. إي.بي.إيه صورة التاريخ: 12 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App