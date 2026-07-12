نعمت عباس: بونو وشوبير الأكثر تأثيراً بين حراس مونديال 2026

أكد خبير حراس المرمى والمدرب في نادي رأس الخيمة، العراقي نعمت عباس، أن تقييم حراس المرمى في كأس العالم يجب ألا يقتصر على عدد التصديات أو الأهداف المستقبلة، بل يعتمد بالدرجة الأولى على حجم تأثير الحارس في نتائج منتخب بلاده، معتبراً أن المغربي ياسين بونو والمصري مصطفى شوبير تفوقا في هذا الجانب على عدد من أبرز حراس البطولة، بينهم البلجيكي تيبو كورتوا، والإسباني أوناي سيمون، والفرنسي مايك مينيان.

وقال عباس لـ«الإمارات اليوم»: «أفضل خمسة حراس مرمى في المونديال الحالي، وفق معيار التأثير الفني في نتائج منتخباتهم، هم: المغربي ياسين بونو، والمصري مصطفى شوبير، وحارس الرأس الأخضر فوزينيا، والباراغواياني أورلاندو جيل، والنرويجي أوريان نيلاند».

وأضاف: «إذا كان معيار التقييم هو التأثير في النتائج، فإن بونو وشوبير يتصدران المشهد، بعدما لعب كل منهما دوراً حاسماً في مشوار منتخب بلاده، من خلال تصديات مؤثرة وحضور قيادي في أكثر اللحظات حساسية».

وأوضح أن الحارسين خاضا اختبارات هجومية أكثر صعوبة من غيرهما، في ظل الضغط الكبير الذي تعرضت له دفاعات المغرب ومصر، ما وضعهما أمام عدد كبير من المواقف الحاسمة، ونجحا في التعامل معها بكفاءة عالية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على نتائج المنتخبين.

وعن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قال عباس: «لا خلاف على قيمته الفنية الكبيرة، فهو من أفضل حراس العالم، لكن تقييمي يقتصر على ما قدمه الحراس خلال بطولة كأس العالم الحالية، وليس على مسيرتهم الكروية. لذلك لا أضعه ضمن أفضل خمسة حراس في هذه النسخة».

وأضاف أن حراس منتخبات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا يمتلكون خبرات وإمكانات كبيرة، إلا أن معيار المقارنة في هذه البطولة يتمثل في قدرة الحارس على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، والحفاظ على فرص منتخب بلاده في المنافسة.

واختتم قائلاً: «يستحق مصطفى شوبير أن يكون ضمن أفضل خمسة حراس في المونديال الحالي، وأتوقع أن يصبح أحد أفضل حراس العالم خلال السنوات المقبلة. أما ياسين بونو، فقد أكد مجدداً أنه من أبرز حراس العالم».