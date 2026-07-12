هجوم إلكتروني على الاتحاد الأرجنتيني.. ومؤشرات أولية تربطه بمصر

ذكر تقرير إعلامي أنه يبدو أن هجوماً إلكترونياً مشتبهاً فيه على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم جاء من مصر.

وأفادت صحيفة «دياريو بوبولار» الأرجنتينية، أن رسائل بريد إلكتروني أُرسلت في إطار الهجوم المشتبه فيه، تضمنت تشكيكاً في قرارات التحكيم التي صاحبت خروج منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم. وبحسب التقرير، جرى إرسال بيان من حساب تابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى عدد من الصحافيين، جاء فيه، من بين أمور أخرى: «الأرجنتين لم تفز. لقد سرقت المباراة عبر قرارات تحكيمية فاسدة». وأضاف التقرير أن معلومات من قاعدة بيانات الاتحاد الأرجنتيني عرضت في منتديات إلكترونية بواسطة مجموعة قرصنة مصرية.