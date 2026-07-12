مدرب إسبانيا: قادرون على هزيمة فرنسا

قال المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، إن فريقه أثبت أنه يمكنه الفوز على فرنسا، ودخول مواجهة الدور قبل النهائي للمونديال، الثلاثاء المقبل، بثقة.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي 2-1 في الدور قبل النهائي بيورو 2024، في طريقه للتتويج بلقب البطولة في برلين. كما تفوق منتخب إسبانيا على منتخب «الديوك» مرة أخرى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز إسبانيا 5-4.

وقال المدرب للصحافيين: «من المنطقي الاعتقاد بأننا قادرون على الفوز على فرنسا. سنعمل بجد من أجل ذلك. نحن الفريق الوحيد الذي تمكن من التغلب عليهم مرتين. فريق كبير سيواجه فريقاً كبيراً آخر».

وتتمثل مشكلة إسبانيا في أن معظم المحللين يتفقون على أنها لا تقدم المستوى نفسه الذي ظهرت به خلال يورو 2024.

ورغم ذلك، يعتقد دي لا فوينتي أن فريقه قادر على إطاحة منتخب فرنسا، بطل العالم 2018، ووصيف مونديال 2022، في المواجهة التي تقام بولاية تكساس.

وقال المدرب الإسباني: «الأمر يتعلق بشخصية الفريق. إنه لشرف لي أن أدرب منتخباً يتمتع بهذا القدر من الالتزام والرغبة في التطور».