تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 مشجعة مغربية تتأمل لحظة هز الشباك من قبل منتخب فرنسا. رويترز مشجعة فرنسية سعيدة بتأهل «الديوك». أ.ف.ب الجمهور المغربي آزر «أسود الأطلس » بقوة من مدرجات المونديال. رويترز طقوس تشجيع خاصة للجمهور الفرنسي. أ.ف.ب أب وطفله حاضران خلف «أسود الأطلس» في المدرجات. أ.ف.ب صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 11 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App