«ريمونتادا تاريخية» تقود ألمانيا إلى أول ألقابها في مونديال 1954

يحفل تاريخ نهائيات كأس العالم بالعديد من المباريات الخالدة، من أبرزها «قمة بيرن الخارقة»، التي وثّقها المؤرخ أندرياس باينغو في كتابه 100 لحظة قوية من كأس العالم الصادر عام 1998.

وتتناول هذه القصة أشهر عودة في تاريخ المونديال، والتي تُوج خلالها منتخب ألمانيا الغربية بأول ألقابه في كأس العالم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مستحق بنتيجة (3-2) على حساب المنتخب المجري، الذي كان المرشح الأبرز لنيل اللقب آنذاك.

واستضافت سويسرا نهائيات النسخة الخامسة من كأس العالم عام 1954، وسط ترشيحات قوية صبت في مصلحة المنتخب المجري، الذي ألحق هزيمة قاسية بمنتخب ألمانيا الغربية في دور المجموعات بنتيجة (8-3). وواصل المنتخبان مشوارهما بنجاح نحو الأدوار الإقصائية، إذ تخطى المنتخب الألماني عقبة نصف النهائي بفوزه على النمسا بنتيجة (6-1)، فيما حجز المنتخب المجري مقعده في النهائي بعد تغلبه على الأوروغواي بنتيجة (4-2).

واحتضن استاد «وانكدورف» في مدينة بيرن السويسرية المباراة النهائية يوم الرابع من يوليو 1954، بحضور 64 ألف متفرج. ودخل المنتخب المجري اللقاء من دون أي هزيمة، متسلحاً بخط هجوم من الطراز الرفيع سجل 25 هدفاً خلال مشواره في البطولة. وأكد المجريون تفوقهم المبكر بتسجيل هدفين خلال الدقائق الثماني الأولى، حملا توقيع الأسطورتين فيرينك بوشكاش في الدقيقة السادسة، وزولتان تشيبور في الدقيقة الثامنة.

لكن المنتخب الألماني انتفض سريعاً، ونجح في إدراك التعادل عبر ماكس مورلوك في الدقيقة العاشرة، ثم هيلموت راهن في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (2-2). وفي الدقيقة 84 عاد راهن ليسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز، ليقود «الماكينات» إلى انتصار تاريخي منح ألمانيا الغربية أول ألقابها في كأس العالم، في إحدى أشهر المباريات في تاريخ البطولة.