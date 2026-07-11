عبدالله العاجل: كل قرارات حكم مباراة فرنسا والمغرب «صحيحة»

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل، أن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو أدار مباراة منتخبي المغرب وفرنسا، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0، أول من أمس، وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، دون ارتكاب أي أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجة المباراة، مشيراً إلى أن هدفي فرنسا كانا صحيحين، وركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب الفرنسي، وأهدرها كيليان مبابي، كانت صحيحة أيضاً.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «إن حكم اللقاء يتمتع بخبرة تحكيمية كبيرة، ما ساعده على إدارة المباراة والوصول بها إلى بر الأمان، رغم حساسيتها وأهميتها للمنتخبين، وشهدت المباراة إهدار لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء، بعدما تصدى لها حارس منتخب المغرب ياسين بونو».

وقال العاجل إن «الهدف الأول لمنتخب فرنسا، الذي سجله كيليان مبابي في الدقيقة (60)، كان صحيحاً، وكذلك الهدف الثاني الذي أحرزه عثمان ديمبيلي في الدقيقة (66)»، مشيراً إلى أن «المباراة خلت من أي احتكاكات مؤثرة بين اللاعبين، ما جعلها تخرج بصورة نظيفة من الناحية التحكيمية».

وأكد أن «ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لمصلحة فرنسا في الدقيقة (25)، ونفذها كيليان مبابي قبل أن يتصدى لها حارس المغرب ياسين بونو، كانت صحيحة وواضحة، نظراً لتعرض مبابي لعرقلة صريحة من المدافع نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء».

وأضاف أن «تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) أكدت صحة قرار احتساب ركلة الجزاء».