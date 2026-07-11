السباعي: غياب صيباري أثر في أداء «أسود الأطلس»

اعتبر الجناح المغربي أمين السباعي، أن غياب مواطنه إسماعيل صيباري المصاب، أثر في أداء منتخب بلاده الذي خسر أمام فرنسا 0-2 فجر أمس في فوكسبورو، في ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم.

وقال مهاجم أنجيه الفرنسي الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني في تصريح في المنطقة المختلطة: «غياب صيباري غيّر شيئاً ما، فهو لاعب مهم وكان قدم بداية مميزة في البطولة، إنها خسارة كبيرة بالنسبة لنا، وآمل أن يعود أقوى مثل منتخب المغرب».

وكان صيباري المنتقل حديثاً من أيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونيخ الألماني وأفضل هداف للمغرب منذ بداية المسابقة (3 أهداف)، خرج مصاباً في الفخذ في بداية المباراة أمام كندا (0-3) في ثمن النهائي السبت الماضي، واضطر إلى الغياب من مواجهة «الزرق».

وأضاف السباعي «لقد قدمنا كل ما لدينا للفوز بهذه المباراة، ولدينا ندم لأننا كنا نريد الذهاب أبعد، لكننا سنعود أقوى».

وتابع «الروح القتالية والرغبة كانتا حاضرتين، لكن كرة القدم ليست هذا فقط، ولم تنجح الأمور. كان لدينا بعض الأخطاء التقنية، وهذا جزء من اللعبة أيضاً. سنحلل المباراة لاحقاً، لقد خسرنا ونحن ببساطة محبطون».