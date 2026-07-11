«نرويج هالاند» تتحدى «إنجلترا كين»

تتجه الأنظار إلى ملعب «هارد روك» في ميامي، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا والنرويج (الساعة 1:00 من صباح الأحد) في دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وسيلتقي الفائز بهذه المواجهة مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا في الدور قبل النهائي، في تحدٍّ كبير لكلا المنتخبين الساعيين إلى الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال الحالي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي، حامل لقب البطولة عام 1966، إلى التأهل للدور قبل النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما وصل إلى هذا الدور في نسخ 1966 (توج باللقب) و1990 في إيطاليا و2018 في روسيا.

وقدم المنتخب الإنجليزي أداء متواضعاً في دور المجموعات رغم بدايته القوية بالفوز على كرواتيا 4-2، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي مع غانا، قبل أن يفوز بصعوبة على بنما بهدفين دون رد ويتأهل لدور الـ32.

وواجه المنتخب الإنجليزي صعوبة بالغة في مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، حيث ظل متأخراً بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية منحت «الأسود الثلاثة» بطاقة العبور لدور الستة عشر لمواجهة المنتخب المكسيكي أحد المضيفين.

ورغم أن مواجهة المكسيك في ملعب «أزتيكا» حفلت بالعديد من الصعوبات للمنتخب الإنجليزي، خصوصاً في ما يتعلق بالظروف الجغرافية ووجود العاصمة مكسيكو سيتي على مستوى عالٍ عن سطح البحر، ما أسفر عن العديد من الصعوبات للاعبين، وكذلك نقص الصفوف بعد طرد المدافع جاريل كوانساه في الشوط الثاني؛ نجح فريق المدرب الألماني توماس توخيل في الفوز 3-2.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بصفوف مكتملة دون الغائب الوحيد جوردان هيندرسون، الذي تعرض لإصابة قوية أثناء تسلقه اللوحات الإعلانية في ملعب «أزتيكا» للاحتفال مع زملائه بالفوز على المكسيك. وذكر الاتحاد الإنجليزي أن مشوار اللاعب في البطولة قد انتهى.

على الجانب الآخر، يعد منتخب النرويج الحصان الأسود في البطولة حتى الآن بعدما قدم مشواراً رائعاً في البطولة التي عاد للمشاركة بها مجدداً للمرة الأولى منذ عام 1998.

وافتتح المنتخب النرويجي مشواره في البطولة بالفوز على العراق 4-1 ثم فاز على نظيره السنغالي 3-2، وخسر برباعية أمام فرنسا في مباراة خاضها بالبدلاء ودون نجمه وهدافه إيرلينغ هالاند، صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف، بفارق هدف واحد خلف الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل هالاند هدفين في شباك العراق ومثلهما في شباك السنغال، ثم سجل هدفاً في شباك كوت ديفوار في دور الـ32، ليمنح فريقه الفوز 2-1 وبطاقة العبور لدور الـ16 لمواجهة البرازيل.

وتكفل هالاند بلعب دور البطولة في مواجهة البرازيل حيث سجل هدفين ونجح في التأهل بفريقه لتلك المواجهة الملحمية أمام المنتخب الإنجليزي.

وتضم قائمة المنتخب النرويجي في كأس العالم، والمكونة من 26 لاعباً، تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي، أبرزهم هالاند، هداف مانشستر سيتي، بالإضافة إلى زميله وقائد الفريق مارتن أوديجارد، لاعب أرسنال بطل الدوري، وساندر بيرج لاعب وسط فولهام، ويورجن ستراند لارسن، مهاجم كريستال بالاس.

ويلتقي الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما في مسابقة رسمية، حيث لم يسبق أن تواجها في كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.

. «قاهر البرازيل» في مهمة صعبة أمام «الأسود الثلاثة».