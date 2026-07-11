المشجعة المحظوظة.. فيديو «30 ثانية» يقود إفريقية للقصة الأكثر إلهاماً في المونديال

بينما تكبّد ملايين المشجعين حول العالم مدخرات سنوات طويلة، وعانوا جنون أسعار التذاكر والطيران للوصول إلى كأس العالم 2026، المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، والممتدة إلى 19 يوليو الجاري، طارت المشجعة الجنوب إفريقية «كيتوميتسي بريتي مابي» إلى المونديال لحضور ومتابعة المباريات مجاناً، عبر رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل، والسر كان بفيديو من 30 ثانية فقط، لتصبح المشجعة الأكثر حظاً بين ملايين الجماهير التي حضرت المباريات.

واحتاج الكثير من مشجعي المونديال الحالي لإنفاق مدخرات سنوات طويلة لحضور المباريات، وواجهوا تعقيدات عديدة، سواء في طلبات التأشيرات أو التضخم الجنوني لأسعار تذاكر الطيران وتذاكر المباريات لحجز مقاعدهم في كأس العالم 2026، قبل أن يبتسم الحظ للمشجعة كيتوميتسي من خلال مشاركتها في مسابقة وطنية، أطلقتها وزارة الرياضة والفنون والثقافة في جنوب إفريقيا، حملت شعار «من إمزانسي إلى كأس العالم»، واقتصرت على شرطٍ واحد «أثبت لنا عشقك النقي لكرة القدم المحلية» في مقطع فيديو لا يتجاوز 30 ثانية.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الرياضية والفنون والثقافة في جنوب إفريقيا نتائج مسابقته، معلناً من خلالها فوز كيتوميتسي، وتحويل حلمها إلى واقع، بعدما أعلن الموقع فوز الفيديو الخاص بـ«كيتوميتسي»، الذي صوّرته عبر هاتفها الشخصي بطريقة عفوية خلال وجودها في مدرجات نادي «أورلاندو بيراتس» المحلي وهي تبدي مؤازرتها لفريقها المحبب وسط مدرجات الهواة، مستعرضة عشقها للساحرة المستديرة في كل مباراة تحضرها.

وتكفلت الوزارة، وفقاً للحزمة الملكية الكاملة للجائزة، بتذاكر الطيران الدولي الخاصة بـ«الفائزة المحظوظة» كيتوميتسي، ونفقات التنقلات الداخلية لها بين المدن المستضيفة، والإقامة في فنادق فاخرة، إضافة إلى تأمين تذاكر المباريات في مقاعد مميزة، ومصروف يومي مجزٍ لتغطية كل احتياجاتها الشخصية.

وتحوّلت يوميات كيتوميتسي في المونديال إلى مادة ملهمة من خلال التفاعل الكبير الذي تشهده مقاطع الفيديو التي تنشرها على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لدى حضورها المباريات أو الأماكن التي حرصت على زيارتها، لتأكد لجمهورها وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم، أن الشغف وراء تشجيع فريق محلي قادر على الانتقال بالحلم إلى أضواء المونديال العالمية.

ولعبت جنوب إفريقيا في المونديال ضمن المجموعة الأولى، حيث تأهلت إلى دور 32 بعد احتلالها المركز الثاني خلف المكسيك، لكنها خرجت على يد كندا بخسارتها 1-صفر.