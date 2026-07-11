محمد صلاح: سأعيد منتخب مصر إلى مكانته الدولية

أكد قائد المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، أن ما حدث في بطولة كأس العالم هو مجرد بداية جديدة للكرة المصرية.

وودّع المنتخب المصري منافسات كأس العالم من دور الـ16، بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني 2/ 3.

وقال محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «أعتزم إعادة المنتخب إلى المكانة التي تليق به على الساحة الدولية».

وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لاستعادة ثقة الجماهير، وتحقيق طموحات الكرة المصرية».

وأكد أنه يعلم أن الجماهير مازالت غاضبة بعد الخروج من المونديال، ولكنه تعهد ببذل أقصى جهد لكي «أضمن أن هذه ستكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية».

وأضاف أن التأهل لكأس العالم لن يكون كافياً، في إشارة منه إلى أن المنتخب المصري سيسعى للمنافسة على اللقب، وأكد أن هذا الفريق يستحق ثقة الجماهير.