إسبانيا تواجه بلجيكا بقوة «الشباك النظيفة»

تخوض إسبانيا، التي تعد من المنتخبات المرشحة البارزة لإحراز اللقب، اختباراً جدياً جديداً، عندما تلاقي بلجيكا، اليوم، الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم المقامة في أميركا الشمالية، في أول مواجهة رسمية بينهما منذ نحو 17 عاماً.

ثأرت إسبانيا لهزيمتها في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 أمام البرتغال، بفضل ميكل ميرينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، رافعاً عدد الأهداف المسجلة في الثواني الأخيرة من مباريات هذا المونديال إلى 10، في رقم قياسي جديد خلال النهائيات.

وسمح هذا الهدف لمنتخب «لا روخا» ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010.

وتعد إسبانيا أول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية في تاريخ كأس العالم، وذلك عقب فوزها على البرتغال.

ويُعد الموهوب جناح برشلونة، لامين جمال، أخطر عناصر منتخب إسبانيا هجومياً على الورق، غير أنه وصل إلى الولايات المتحدة وهو لايزال في مرحلة التعافي من إصابة تعرّض لها في نهاية الموسم، ولم يسجل سوى هدف واحد في خمس مباريات.

وعوّض قائد ريال سوسييداد، ميكل أويارسابال، ذلك بتسجيله أربعة أهداف، بينها ثنائية في الفوز العريض على النمسا 3-0 في دور الـ32.

من جهتها، لم تنتظر بلجيكا، بقيادة لياندرو تروسار، سوى ثماني سنوات للعودة إلى ربع النهائي، وتأمل تكرار إنجازها السابق عندما تغلبت على البرازيل 2-1 في 2018 قبل أن تنهي البطولة في المركز الثالث.

لم يلتق المنتخبان سوى مرة واحدة منذ وجودهما في مجموعة واحدة خلال تصفيات مونديال 2010، وفازت إسبانيا 2-0 في مباراة ودية عام 2016، وواصلت سلسلة انتصاراتها إلى خمس مباريات متتالية منذ عام 2004.