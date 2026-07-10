متوسط ​الحضور الجماهيري لمونديال 2026 أقل من نسخة 1994

حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم، هذا الصيف، رقماً قياسياً في إجمالي الحضور الجماهيري، لكن متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن متوسط ​​الحضور لكل مباراة في مونديال 2026 يبلغ 65 ألفاً و204 متفرجين، قبل انطلاق مباريات دور الثمانية، وفي حال بيع جميع تذاكر المباريات المتبقية، لن يصل معدل الحضور في هذه النسخة إلى الرقم القياسي 68 ألفاً و991 متفرجاً في النسخة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة قبل 32 عاماً.