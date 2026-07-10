«الكاواساكي».. كلمة بالخطأ أزالت التوتر وقادت البرازيل للقب 1994

لعب قائد الخط الدفاعي للمنتخب البرازيلي، ريكاردو روتشا، رغم تعرضه لإصابة مبكرة في مونديال 1994، دور الملهم خلف الكواليس، وحفّز زملاءه وساعدهم على تخفيف الضغط والتوتر، ليتوجوا باللقب العالمي.

ومن أبرز المواقف الطريفة كلمة خطأ استخدمها روتشا، من دون قصد، في عبارة تحفيزية قالها بصورة عفوية للاعبي «السامبا»، قبل خوض النهائي مع إيطاليا، جاء فيها: «قاتلنا بقوة وبلغنا هذه المرحلة، فلننفذ ما قام به أولئك اليابانيون، الكاواساكي».

ودخل ريكاردو الملقب بـ«الوحش»، مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وهو المدافع المحوري الأساسي في تشكيلة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، إلا أن حلمه انتهى سريعاً في المباراة الافتتاحية مع روسيا، بعد تعرضه لإصابة عضلية حادة في الدقيقة 69، غادر على إثرها الملعب، وغاب عن بقية مباريات البطولة، ليكتفي بعدها بدور المحفز والملهم لزملائه، ولعب دور القائد المعنوي داخل غرفة الملابس، مساهماً في تخفيف الضغط عن لاعبي «السيليساو» الذين دخلوا المونديال بطموح استعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 24 عاماً.

وتناولت وسائل الإعلام البرازيلية الدور التحفيزي الكبير الذي قام به روتشا قبيل ضربة بداية المباراة النهائية، ومن بينها صحيفة «إن شورتس» التي تناولت المغالطة الطريفة التي وقع فيها ريكاردو من دون أن ينتبه، حين توجه لإلقاء خطبة حماسية، لتشبيه لاعبي البرازيل بالطيارين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية (الكاميكازي)، لكنه أخطأ في لفظ الكلمة من دون قصد، مستخدماً بدلاً منها كلمة «الكاواساكي»، وهي إحدى أشهر العلامات التجارية للدراجات النارية في اليابان.

وأشارت الصحيفة إلى أن العبارة العفوية الخاطئة أدت إلى نوبة ضحك بين جميع أعضاء البعثة، وساعدت في كسر التوتر الذي كان يسيطر على لاعبي منتخب البرازيل داخل غرفة الملابس، قبل التوجه إلى أرضية الملعب لمواجهة إيطاليا، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم «السيليساو» اللقب بركلات الترجيح (3-2).

وحرصت بعثة المنتخب البرازيلي على الدفع بروتشا للمشاركة في مراسم التتويج، حيث تقلد الميدالية الذهبية تكريماً لروحه المرحة وتأثيره الإيجابي في زملائه، وفور عودة البعثة البرازيلية حرص قائد المنتخب آنذاك دونغا على منح روتشا شرف أن يكون أول لاعب يخطو خارج الطائرة حاملاً كأس العالم.

. روتشا أول لاعب يخطو خارج الطائرة حاملاً كأس العالم.