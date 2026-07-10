كولينا: إلغاء هدف مصر «قرار صحيح»

دافع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، أمس، عن «نزاهة» مونديال 2026، وبرر قرارات الحكم الفرنسي، فرانسوا لوتيكسييه، الذي تعرض لانتقادات من مصر بعد إقصائها على يد الأرجنتين من ثمن النهائي.

وذكر في مقابلة على موقع «فيفا» أن «حكم الفيديو المساعد (الفار) يراجع مرحلة الاستحواذ الهجومي بعد كل هدف»، لرصد أي «مخالفة في بناء الهجمة» قد يكون لها تأثير في الهدف.

وقدم مثالين من مباراة الأرجنتين ومصر، أكد فيهما صحة قرارات الحكم الفرنسي، وأولهما إلغاء هدف المهاجم المصري مصطفى زيكو (58)، لأن زميله مروان عطية «داس بوضوح على قدم» الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، وفي المقابل قبل الهدف الثالث للأرجنتين في الوقت بدلاً من الضائع، طالب المصريون بركلة جزاء إثر احتكاك داخل المنطقة بين الأرجنتيني خوليان ألفاريس، والنجم المصري محمد صلاح الذي سقط أرضاً، لكن «الحكم و(الفار)» اعتبرا أن الأمر مجرد احتكاك طبيعي في كرة القدم»، بحسب كولينا.