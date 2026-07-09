8 محطات صنعت أفضل مشاركة لـ «الفراعنة» في تاريخ المونديال

لم يكن خروج منتخب مصر من دور الـ16 في كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين مجرد نهاية لمغامرة مونديالية، بل كان تتويجاً لمشاركة استثنائية أعادت «الفراعنة» إلى واجهة كرة القدم العالمية، بعدما قدم المنتخب نسخة هي الأفضل في تاريخه، على مستوى الأداء والنتائج والأرقام القياسية، ونجح في كسب احترام الجماهير ووسائل الإعلام العالمية رغم وداع البطولة أمام الأرجنتين بصعوبة، وخلال رحلة امتدت من دور المجموعات حتى مواجهة بطل العالم، حقق المنتخب المصري إنجازات غير مسبوقة، بداية من التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بالنظام الحديث، مروراً بتحقيق أول انتصار في مباراة إقصائية، وصولاً إلى الوقوف على بُعد دقائق من إقصاء حامل اللقب، وسط بروز أسماء جديدة فرضت نفسها على الساحة العالمية، يتقدمها الحارس مصطفى شوبير والجناح هيثم حسن، إلى جانب استمرار محمد صلاح في قيادة المنتخب داخل الملعب، وترصد «الإمارات اليوم» أبرز المحطات التي صنعت المشاركة الأفضل في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم، والأرقام التي ستبقى عالقة في ذاكرة الكرة المصرية لسنوات طويلة.

العبور من دور المجموعات

دخل منتخب مصر البطولة وسط طموحات مشروعة بتقديم صورة مختلفة، لكنه تجاوز سقف التوقعات سريعاً، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى بالنظام الحديث لكأس العالم، ولم يكن التأهل مجرد نتيجة رقمية، بل جاء بعد عروض اتسمت بالشخصية والانضباط التكتيكي، مع تطور واضح في الأداء الهجومي، ليؤكد المنتخب منذ البداية أنه لا يشارك من أجل الظهور فقط، وإنما للمنافسة.

ليلة أستراليا.. تاريخ جديد للفراعنة

شكلت مواجهة أستراليا نقطة التحول الأكبر في مسيرة المنتخب المصري، فبعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، نجح «الفراعنة» في حسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح (4-2)، ليحقق المنتخب أول انتصار في مباراة بالأدوار الإقصائية بتاريخ مشاركاته في كأس العالم، ويحجز مقعده في دور الـ16 للمرة الأولى.

الأرجنتين.. خسارة صنعت احترام العالم

رغم انتهاء المشوار أمام الأرجنتين بنتيجة (2-3)، فإن المنتخب المصري خرج مرفوع الرأس، بعدما قدم واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، وتقدم الفراعنة بهدفين أمام بطل العالم، قبل أن تنجح الأرجنتين في العودة خلال الدقائق الأخيرة، في مباراة اعتبرتها وسائل إعلام دولية من بين الأفضل في مونديال 2026.

وأكدت تقارير عالمية أن منتخب مصر كان على بُعد دقائق قليلة من صناعة واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، بعدما فرض شخصيته أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

مصطفى شوبير.. بطل لقاء الأرجنتين

ربما لم يحصد أي لاعب مصري إشادات عالمية كما حدث مع مصطفى شوبير خلال هذه البطولة، فالحارس الشاب تحول إلى بطل اللقاء أمام الأرجنتين، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، وأنقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة، ليحظى بإشادة واسعة من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وصحف «الغارديان»، و«ماركا» الإسبانية و«TyC Sports» الأرجنتينية.

ولم يتوقف تأثير شوبير عند حدود التألق، بل تسبب في تسجيل ميسي رقماً سلبياً تاريخياً بعدما تصدى لركلة الجزاء التي سددها قائد الأرجنتين، ليصبح ميسي أول لاعب يهدر ركلتَي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم.

هيثم حسن.. المكسب الأكبر

إذا كان مصطفى شوبير هو نجم الحاضر، فإن هيثم حسن بدا أحد أبرز مكاسب المستقبل.

الجناح المصري قدم مستويات لافتة أمام أستراليا، ثم انفجر فنياً أمام الأرجنتين، بعدما صنع الهدف الثاني، وأرهق دفاعات حامل اللقب بتحركاته وسرعته ومهاراته.

وأشادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بإمكاناته، مؤكدة أنه يمتلك كل المقومات للعب في أعلى مستويات الدوري الإسباني، وأن تألقه في كأس العالم قد يفتح أمامه أبواب الانتقال إلى نادٍ أكبر خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن.. بصمة مدرب

لم تقتصر مكاسب منتخب مصر في مونديال 2026 على النتائج والأرقام القياسية، بل امتدت إلى نجاح المدير الفني حسام حسن في بناء منتخب يمتلك شخصية واضحة وروحاً تنافسية عالية.

وقاد «العميد» الفراعنة إلى أول فوز في مباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم، ليصبح أول مدرب مصري وثالث مدرب إفريقي يحقق هذا الإنجاز، كما نجح في تقديم كرة قدم هجومية وشجاعة أعادت الثقة للجماهير، ورسخت قناعة بأن المنتخب يسير في الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

طفرة هجومية غير مسبوقة

قدم المنتخب المصري أفضل نسخة هجومية في تاريخه بالمونديال، وسجل الفراعنة ثمانية أهداف خلال بطولة 2026، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مشاركاتهم، متجاوزين مجموع أهدافهم في نسخ 1934 و1990 و2018 مجتمعة، كما شهدت البطولة تنوعاً واضحاً في قائمة الهدافين، بينما واصل محمد صلاح دوره القيادي، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعة الفرص في انعكاس واضح لتطور المنظومة الهجومية للفريق.

صلاح.. هداف الفراعنة في كأس العالم

لم يكتفِ منتخب مصر بتقديم أفضل نسخة هجومية في تاريخه المونديالي، بل شهدت البطولة أيضاً تغييراً في قائمة هدافي الفراعنة عبر تاريخ كأس العالم، بعدما انفرد محمد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب برصيد ثلاثة أهداف، معززاً مكانته كأفضل هداف مصري في البطولة العالمية، كما دخل إمام عاشور ومصطفى «زيكو» قائمة أبرز الهدافين التاريخيين بعدما رفع كل منهما رصيده إلى هدفين، ليتساويا مع عبدالرحمن فوزي، صاحب أول أهداف مصر في كأس العالم خلال نسخة 1934، في دلالة على التنوع الهجومي الذي ميز الجيل الحالي مقارنة بالمشاركات السابقة.