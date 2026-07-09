تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 احتفال مشجعي سويسرا بفوز فريقهم على كولومبيا. أ.ف.ب مشجع كولومبي يُظهر ردة فعله بعد خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام سويسرا. غيتي جماهير أرجنتينية تحتفل بفوز منتخبها على مصر بمقهى في ميامي. أ.ف.ب مشجعة مصرية في مدينة نيويورك أثناء متابعة مباراة الأرجنتين. رويترز جماهير مصرية داخل الملعب قبل مباراة الأرجنتين. رويترز ردود فعل جماهير مصرية في القاهرة خلال مباراة الأرجنتين. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 09 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App