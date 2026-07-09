خبير تحكيمي: إلغاء هدف «زيكو» أمام الأرجنتين صحيح.. ولا ركلة جزاء لصلاح

اعتبر الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم، عبدالله العاجل، عدم وجود قرارات تحكيمية مؤثرة في نتيجة مواجهة منتخبَي مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، التي انتهت بفوز منتخب «التانغو» بنتيجة 3-2 وتأهله إلى الدور ربع النهائي.

وقال العاجل إن قرارات الحكم الفرنسي، فرانسوا لوتيكسييه، لم تؤثر في مسار المباراة، موضحاً أن قرار إلغاء هدف لاعب المنتخب المصري، مصطفى عبدالرؤوف «زيكو»، كان صحيحاً، بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، بسبب وجود مخالفة دهس قبل تسجيل الهدف.

وشهدت المباراة ثلاث حالات تحكيمية أثارت جدلاً واسعاً، تمثلت الأولى في إلغاء هدف «زيكو» في الدقيقة 58 عقب مراجعة تقنية الفيديو، فيما تمثلت الثانية في احتساب الهدف الثالث للأرجنتين الذي سجله إنزو فرنانديز في الدقيقة 90+3، رغم اعتراضات الجانب المصري على وجود مخالفة ضد محمد صلاح قبل تسجيل الهدف، بينما جاءت الحالة الثالثة بعدم احتساب ركلة جزاء لمصر، إثر احتكاك محمد صلاح مع مدافع الأرجنتين داخل منطقة الجزاء في الدقائق الحاسمة.

وأوضح العاجل في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «أهم حالتين تحكيميتين في المباراة كانتا إلغاء هدف زيكو في الدقيقة 58، وعدم احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح، بالنسبة للحالة الأولى كانت هناك مخالفة دهس قبل تسجيل الهدف، وبالتالي فإن قرار الحكم بإلغاء الهدف بعد تدخل الفار كان صحيحاً، فمن مهام حكم الفيديو التأكد من وجود مخالفة مؤثرة قبل احتساب الهدف».

وأضاف: «أما الحالة الثانية الخاصة بمحمد صلاح، فإن الاحتكاك الذي حدث داخل منطقة الجزاء لا يرتقي إلى احتساب ركلة جزاء، إذ لم تكن هناك مخالفة واضحة، وإنما كان الأمر عبارة عن اصطدام قدم بقدم بين اللاعب ومدافع المنتخب الأرجنتيني».

وأشار خبير التحكيم إلى أن القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم لم تتضمن أخطاء كان من شأنها تغيير نتيجة المباراة، مؤكداً أن تقنية الفيديو لعبت دورها وفق القوانين المعتمدة.