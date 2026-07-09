البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ‌أمس، نهاية عقد المدرب الإسباني، روبرتو مارتينيز، بعد الخروج من دور الـ16 لكأس العالم، وقال الاتحاد البرتغالي في بيان عبر ⁠موقعه على الإنترنت: «يتقدم الاتحاد البرتغالي بجزيل الشكر إلى روبرتو مارتينيز، وجهازه المعاون، على احترافيتهما وتفانيهما خلال ‌السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، التي شهدت الفوز بدوري الأمم الأوروبية ‌عام 2025».

وأشار البيان إلى أن ‌رئيس الاتحاد يعمل حالياً على ‌تعيين مدرب جديد ‌بهدف مواصلة تعزيز الطموح وثقافة الفوز، خلال ​البطولات المقبلة، وأعلن مارتينيز ‌عقب ​الخسارة أمام إسبانيا ⁠في دور الـ16، يوم الاثنين الماضي، أنه سيترك منصبه، ووصف ​هذه ⁠الهزيمة ⁠بأنها نهاية حقبة للفريق.