«ذا غارديان»: دموع ميسي تلهم الأرجنتين هروباً مذهلاً

حظي الأداء البطولي لمنتخب مصر أمام الأرجنتين باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، عقب المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم خروج «الفراعنة» من البطولة، فإن المنتخب المصري أحرج حامل اللقب بعدما تقدم بهدفين دون رد، قبل أن تنجح الأرجنتين في قلب النتيجة خلال الدقائق الحاسمة، لتحقق فوزاً صعباً بنتيجة 3-2، وتحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأجمعت وسائل إعلام عالمية على أن المنتخب المصري غادر البطولة مرفوع الرأس، بعدما قدم أداءً استثنائياً، وكان على بُعد لحظات من صناعة واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم.

وعنونت صحيفة «الغارديان» تقريرها بـ«دموع ميسي تلهم الأرجنتين هروباً مذهلاً» أمام مصر، مشيرة إلى أن أبطال العالم كانوا على أعتاب وداع مبكر للبطولة، قبل أن يقود ليونيل ميسي منتخب «التانغو» إلى «ريمونتادا» مثيرة في الدقائق الأخيرة، انتهت بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

من جانبها، وصفت صحيفة «التلغراف» المباراة بأنها الأفضل في البطولة حتى الآن، لما شهدته من إثارة وندية وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، إضافة إلى الدراما التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة.

وكتبت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الأرجنتين «نجت من صدمة جديدة»، بعدما كانت على بُعد دقائق قليلة من توديع البطولة أمام المنتخب المصري، مشيرة إلى أن «الفراعنة» كانوا قريبين من إقصاء أبطال العالم، وكتابة صفحة تاريخية في مشاركاتهم بالمونديال.

وأشادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بالأداء اللافت لحارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير، مؤكدة أنه كان أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها ميسي، وأنقذ العديد من الفرص المحققة، قبل أن تنجح الأرجنتين في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة.