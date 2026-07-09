«كامبو باهيا».. منتجع مهّد طريق ألمانيا إلى لقب مونديال 2014

تزخر بطولات كأس العالم بالعديد من القصص غير المألوفة في رحلة المنتخبات نحو تحقيق المجد العالمي، ومن أبرزها الخطوة التي اتخذها الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل مونديال البرازيل 2014، عندما أنشأ منتجعاً خاصاً لمنتخب بلاده بعيداً عن الفنادق الرسمية للبطولة، بهدف توفير أجواء مثالية من الهدوء والتركيز، وهو ما أسهم في مساعدة «الماكينات» على التتويج باللقب العالمي الرابع في تاريخها.

وتناولت وسائل إعلام عالمية، من بينها صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، رحلة المنتخب الألماني في مونديال 2014، مسلطة الضوء على منتجع «كامبو باهيا» الذي أنشأه الاتحاد الألماني في قرية سانتو أندريه البرازيلية النائية، بكلفة بلغت نحو 25 مليون يورو.

وضم المنتجع 14 فيلا و64 وحدة سكنية، إلى جانب ملاعب تدريب وصالة رياضية ومسبح خاص، واستضاف بعثة المنتخب الألماني التي ضمت 23 لاعباً و39 فرداً من الجهاز الفني والإداري والمرافقين.

واختار الاتحاد الألماني إنشاء المنتجع بهدف تعزيز الترابط بين أفراد المنتخب، وتوفير بيئة تساعد على الانسجام الجماعي، بدلاً من الإقامة التقليدية في فنادق البطولة، حيث قد يميل اللاعبون إلى التجمع ضمن مجموعات صغيرة وفقاً لعلاقاتهم السابقة.

كما أوضحت شبكة «إي إس بي إن» البرازيلية أن فكرة المنتجع سمحت للاتحاد الألماني بتوزيع اللاعبين داخل الغرف والمباني وفق دراسة نفسية لتحليل شخصيات اللاعبين وعلاقاتهم داخل الفريق، سواء من ناحية الصداقة أو الانتماء للأندية.

وأكدت الشبكة أن نجاح ألمانيا في مونديال 2014 لم يكن نتيجة جودة اللاعبين فقط، بل جاء ثمرة تخطيط شامل تجاوز المفهوم الرياضي التقليدي، واعتمد على الاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالراحة النفسية والمعيشية، ورفع مستوى التركيز الذهني قبل وأثناء المنافسات.