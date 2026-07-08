«إلمانكو».. لاعب بذراع مبتورة يقود الأوروغواي لرفع كأس العالم 1930

تزخر سجلات كأس العالم لكرة القدم بالعديد من القصص الإنسانية الملهمة التي خلدها التاريخ، وتبقى قصة مهاجم منتخب الأوروغواي، هيكتور كاسترو، الملقب بـ«إلمانكو» (صاحب الذراع الواحدة)، من أبرز تلك القصص، بعدما شارك في النسخة الأولى من المونديال عام 1930 بذراع مبتورة، وسجل أول أهداف منتخب بلاده في تاريخ البطولة، قبل أن يسهم في قيادته إلى التتويج بأول لقب لكأس العالم.

وتعود فصول القصة التي تناولتها وسائل إعلام عالمية عدة، من بينها صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى عام 1917، عندما تعرض كاسترو لحادث مأساوي أثناء استخدامه منشاراً كهربائياً لتقطيع الأخشاب، أدى إلى بتر ساعده الأيمن أسفل المرفق، وظن كثيرون أن مستقبله الرياضي انتهى، إلا أن عزيمته وإصراره حوّلا تلك المحنة إلى دافع لتحقيق حلمه في كرة القدم.

وفي عام 1921 انضم كاسترو إلى نادي ليتو، بفضل بنيته القوية وحسه التهديفي، قبل أن ينتقل إلى نادي ناسيونال عام 1923، حيث تألق بشكل لافت، ليشق طريقه إلى منتخب الأوروغواي ويصبح أحد أبرز مهاجميه في تلك الحقبة.

وخلال نهائيات كأس العالم 1930، سجل كاسترو أول هدف لمنتخب الأوروغواي في تاريخ مشاركاته في المونديال، عندما منح بلاده الفوز على بيرو (1-0) في دور المجموعات، وغاب بعد ذلك عن المباراتين التاليتين، قبل أن يعود للمشاركة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، حيث سجل الهدف الرابع في الدقيقة 89، ليسهم في فوز الأوروغواي (4-2)، وتتويجها بأول لقب في تاريخ كأس العالم.

وبفضل هذه المسيرة تحول هيكتور كاسترو إلى رمز للإرادة والتحدي، وظلت قصته واحدة من أكثر القصص إلهاماً في تاريخ كأس العالم، بعدما أثبت أن الإعاقة لم تكن يوماً عائقاً أمام تحقيق المجد.