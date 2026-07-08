«فيفا» يحقق في واقعة عنصرية بين مشجع ومؤثر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، أنه يُجري تحقيقاً في حادثة وقعت بين مقدم البث المباشر، اليوتيوبر «سبيد»، ​​وأحد المشجعين في المدرجات، خلال مباراة كأس العالم بين الأرجنتين والرأس الأخضر يوم الجمعة الماضي، وكان «سبيد»، المشهور بحساب «آي شو سبيد»، يقوم ببث مباشر للمباراة، وسُمع وهو يسأل أحد المشجعين، الذي كان يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، عما قيل له، ويبدو أن المشجع الذي كان يتحدث بالإسبانية كان يقول له: «أذهب وابكِ في حديقة الحيوان» إلى اليوتيوبر، وهو من ذوي البشرة السمراء، وقال الاتحاد الدولي في بيان: «يدين (الفيفا) بشدة العنصرية والكراهية والتمييز بجميع أشكالها، لا مكان لهذه التصرفات في كرة القدم، ولا في كأس العالم ولا في أي مكان بالمجتمع».