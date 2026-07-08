تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 بلجيكي يرفع بطاقة حمراء خلال مباراة أميركا احتجاجاًً على مشاركة اللاعب بالوغون. رويترز مشجع إسباني يحتفل بعد تسجيل هدف الفوز بمرمى البرتغال في الدقائق الأخيرة. أ.ف.ب ردة فعل مشجعة برتغالية بعد هدف إسبانيا. رويترز مشجعون أميركيون أثناء مشاهدة مباراتهم مع بلجيكا. رويترز مشجعو البرتغال أثناء مشاهدة مباراة إسبانيا. أ.ف.ب جمهور أميركي يتابع مباراة بلجيكا على ملعب سياتل. أ.ف.ب صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 08 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App