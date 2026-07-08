رونالدو: قدمتُ كل ما لدي.. وأرحل بضمير مرتاح

أعلن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنه لن يعود للمشاركة في نسخة سابعة من نهائيات كأس العالم، وذلك في أعقاب خروج منتخب بلاده من دور الـ16 من مونديال 2026 على يد إسبانيا، بعد الخسارة 0-1 في الدقائق الأخيرة.

وأكد رونالدو خوض مباراته الأخيرة في كأس العالم، بعد إقصاء البرتغال على يد إسبانيا في دالاس، وأضاف في تصريحات لشبكة «سبورت تي في» بعد المباراة: «أنا بخير، وحزين لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة، لكن كما قلت أمس، في المؤتمر الصحافي، لقد قدمت أفضل ما لدي وأرحل بضمير مرتاح».

وانهمرت دموع النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، أثناء تصفيقه للجماهير بعد انتهاء حلمه بالاستمرار في بطولة كأس العالم.

وأهدر رونالدو فرصتين، لكن منتخب إسبانيا كان الأحق بالفوز وفقاً لمعطيات المباراة.

وأحرز رونالدو هدفه الأخير في كأس العالم، ورقم 11 له في البطولة، أمام كرواتيا في دور الـ32، وكان الأول له في الأدوار الإقصائية.

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «هذه هي حياة لاعب كرة القدم، في بعض الأحيان نفوز وفي أحيان أخرى نخسر، وعلينا المضي قدماً، والحقيقة أنها كانت بطولتي الأخيرة في كأس العالم، والآن سأقضي بعض الوقت مع عائلتي حتى لا أتخذ قرارات في لحظة انفعال».

وتابع النجم البرتغالي: «سأستيقظ غداً بضمير مرتاح، لقد حققت ثلاثة ألقاب للبرتغال: لقب بطولة أمم أوروبا ولقبان في دوري الأمم الأوروبية، وقبل كريستيانو رونالدو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي ألقاب على الإطلاق، لذلك أرحل بضمير مرتاح بعد أن قدمت كل ما لدي. غداً سيكون يوماً جديداً، والحياة تستمر».

وشارك اللاعب، البالغ 41 عاماً، للمرة الأولى في مونديال ألمانيا 2006، وسجل هدفه الأول في البطولة أمام إيران، وساعد منتخب بلاده في الوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 40 عاماً، واستمر بعد ذلك في اللعب والتسجيل في مونديال جنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022.

ودخل المهاجم البرتغالي التاريخ في المباراة الثانية لبلاده في كأس العالم 2026 عندما أصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، بهدفه في شباك أوزبكستان، كما خاض رونالدو 27 مباراة في كأس العالم، ما يضعه في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة عبر التاريخ، مسجلاً 11 هدفاً خلال مسيرته في المونديال.