معتز عبدالله: منتخب المغرب خطف أضواء المونديال ببصمة «وهبي»

أكد المدرب الوطني والمحلل الفني، معتز عبدالله، أن المنتخب المغربي خطف الأضواء بقوة في كأس العالم 2026، بعد إطاحته بالمنتخب الهولندي وتأهله إلى الدور ربع النهائي، لافتاً إلى أن «أسود الأطلس» تنتظرهم مواجهة تاريخية مرتقبة أمام فرنسا منتصف ليلة بعد غد.

وأرجع معتز عبدالله تميز المنتخب المغربي إلى بصمة المدرب محمد وهبي، الذي نجح في خلق توليفة متوازنة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب، مستدركاً أن إصابة المهاجم إسماعيل الصيباري أمام كندا قد تربك الحسابات في موقعة فرنسا، وفي المقابل حذر من أن «الفوضى التكتيكية» قد تحرم المنتخب الإسباني من المنافسة على اللقب رغم جودة عناصره، وقال معتز عبدالله، الحارس السابق لمنتخب الإمارات، لـ«الإمارات اليوم»، إن خروج البرازيل المؤثر أمام النرويج شهد تألقاً لافتاً للحارس أليسون بيكر، كما اعتبر الغزارة التهديفية دليلاً على تميز المهاجمين في المونديال، وعلى رأسهم ميسي، وهالاند، ومبابي، وهاري كين، ورونالدو، والصيباري، وأضاف أن البطولة شهدت «ثنائيات متباعدة» ومؤثرة بين حارس ومهاجم أو لاعب وسط، مثل هالاند ونيلاند في النرويج، وبونو والصيباري في المغرب، ومصطفى شوبير وإمام عاشور في مصر، مشبهاً هذا التأثير بالثنائيات التاريخية مثل «فالكاو وسقراط» في البرازيل، و«كروس ومولر» في ألمانيا.