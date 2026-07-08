من 60 إلى 900 درهم.. 5 مناطق في دبي تنقل أجواء مونديال 2026

تواصل دبي، بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تأكيد مكانتها كعاصمة كروية موازية، من خلال مناطق مشجعين مكيفة، وشاشات عملاقة تنقل مباريات المونديال وسط أجواء احتفالية، تمزج بين الشغف الرياضي والترفيه، وتوفر خيارات متنوعة تناسب الشباب والعائلات الباحثين عن تجربة استثنائية لمتابعة المباريات، وتقدم خمس من أبرز مناطق المشجعين (Fan Zones) في دبي باقات متنوعة تراوح أسعارها بين 60 و900 درهم، لتلبي مختلف الميزانيات والاحتياجات، وترصد «الإمارات اليوم» أبرز خمس مناطق ترفيهية تستضيف جماهير كأس العالم في دبي، وأبرز المزايا التي تقدمها لزوارها.

1- «دبي تريد سنتر فان زون»

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من «دي إكس بي لايف»، منطقة مشجعين مخصصة لنقل جميع مباريات كأس العالم عبر شاشات عملاقة داخل صالتي العرض (2) و(3).

وتضم المنطقة مساحات مخصصة للعائلات، وعروضاً ترفيهية حية، وأنشطة تفاعلية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات، فيما تفتح أبوابها قبل انطلاق كل مباراة بساعة واحدة. وتبدأ أسعار التذاكر من 60 درهماً، مع توفير مواقف مجانية للسيارات لمدة تصل إلى ست ساعات في مواقف «إكزيبشن ستريت» من الطابق الثالث فما فوق.

2- منطقة مشجعين في نخلة جميرا

يوفر مطعم «Logs & Embers Smokehouse» في نخلة جميرا منطقة مشجعين، تتيح متابعة مباريات كأس العالم عبر عدد من الشاشات الكبيرة، وسط أجواء شاطئية مميزة وقائمة طعام أميركية، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 درهماً اعتباراً من 10 يوليو، وترتفع إلى 200 درهم خلال الفترة من 14 يوليو حتى المباراة النهائية يوم 19، ويُشترط مرافقة أحد الوالدين للزوار تحت 18 عاماً، مع توفير مواقف مجانية.

3- «كوكا كولا فان زون» في جميرا بيتش

تقام خيمة «كوكا كولا فان زون»، التي تديرها «ماكينتيغانز»، في مجمع «بلا بلا دبي» بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، وتوفر واحدة من أكبر تجارب متابعة مباريات كأس العالم في المنطقة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 100 درهم لمباريات دور الـ16، فيما تضم المنطقة مساحات واسعة للمباريات الجماهيرية، ومناطق للوقوف، وأخرى مخصصة لكبار الشخصيات، إضافة إلى خيمة داخلية مجهزة بطاولات نزهة قابلة للحجز، تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص.

4- «الإمارات وطننا» في «دبي فيستيفال سيتي»

تحتضن «دبي فيستيفال سيتي» منطقة المشجعين التابعة لمهرجان «الإمارات وطننا»، التي تقدم تجربة متكاملة تجمع عشاق كرة القدم والعائلات والمقيمين والزوار في أجواء ترفيهية متنوعة.

وتوفر المنطقة بثاً مباشراً للمباريات، وتجارب ضيافة مميزة، وأنشطة عائلية، وخيارات متنوعة للمأكولات، إلى جانب برنامج ترفيهي.

كما تضم منطقة مخصصة للعائلات وأخرى لكبار الشخصيات، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 100 درهم.

5- شاشات في «راديسون ريد دبي سيليكون أواسيس»

يوفر فندق «راديسون ريد دبي سيليكون أواسيس» أجواء حماسية في الهواء الطلق بجوار المسبح، مع شاشات عملاقة تنقل مباريات كأس العالم، إضافة إلى الموسيقى الحية والترفيه وأجواء يوم المباراة.

وتتراوح أسعار الباقات بين 300 درهم لشخصين، وصولاً إلى 900 درهم لثمانية أشخاص، وتشمل خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، إلى جانب جلسات بجوار المسبح وعروض موسيقية يقدمها منسق الأغاني (DJ).