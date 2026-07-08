كورتوا: جعلنا الأميركيين يدفعون ثمن عدم الاحترام

أعرب حارس المرمى البلجيكي، تيبو كورتوا، عن ارتياحه الشديد عقب الفوز العريض لمنتخب بلاده على نظيره الأميركي 4-1، فجر أمس، في دور الـ16 لمونديال 2026، موجهاً في الوقت ذاته، انتقادات ساخرة بشأن الجدل الدائر حول إلغاء عقوبة إيقاف المهاجم، فولارين بالوغون.

وضمنت بلجيكا التأهل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية من كأس العالم، بعد غد، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، بعدما قهرت أصحاب الأرض، وقدمت عرضاً استثنائياً لم تترك فيه أي فرصة للمنتخب الأميركي أمام جماهيره الغفيرة.

وقال كورتوا بعد المباراة: «لقد جعلنا الأميركيين يدفعون ثمن عدم الاحترام الذي أظهروه تجاهنا في الأيام القليلة الماضية»، ونقلت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية عن كورتوا قوله: «كانوا يخبروننا بأننا لم نعد الفريق السابق نفسه، وأنهم سيهزموننا بسهولة، نعم، كانت مواجهتا مصر وإيران صعبتين، لكنهما مباراتان مختلفتان تماماً، ولا يمكن مقارنتهما بهذه المواجهة، واليوم أثبتنا أننا فريق جيد للغاية».

وشهدت الساعات التي سبقت المباراة حالة من الجدل بسبب مشاركة بالوغون، الذي تم إيقافه في البداية، بسبب بطاقة حمراء في دور الـ32، قبل أن يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعليق العقوبة مؤقتاً، إثر اتصال من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

وعلّق حارس مرمى ريال مدريد على هذه القضية ساخراً بالقول: «لقد قرأت كل هذا وجعلني أبتسم».

وأوضح كورتوا: «أفهم أنهم يريدون زيادة الحماسة والزخم حول الولايات المتحدة، لكنني اليوم كنت أكثر ثقة بتحقيق الفوز، مقارنة بمباراتنا مع السنغال، وهو منتخب أفضل من الفريق الأميركي».