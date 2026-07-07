تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 مشجعون برازيليون في مدينة نيويورك خلال مباراتهم أمام النرويج. أ.ف.ب احتفال جمهور النرويج بفوز منتخبهم على البرازيل 2-1. أ.ف.ب مشجعة مكسيكية أثناء مشاهدتها المباراة بمنطقة المشجعين في لوس أنجلوس. رويترز جماهير إنجلترا تحتفل في ملعب أزتيكا بعد التأهل على حساب المكسيك. رويترز مشجعة نرويجية تلوّح بعلم بلادها محاطة بمشجعين برازيليين في مدينة نيويورك. أ.ف.ب مشجع مكسيكي يرتدي قناع مصارعة أثناء مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا في مدينة مكسيكو. رويترز صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 07 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App