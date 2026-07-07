بهدفَي رحيمي.. الدوري الإماراتي الخامس عربياً في قائمة الأكثر تسجيلاً بكأس العالم

ارتقى دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إلى المركز الخامس في قائمة أكثر الدوريات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائيات كأس العالم، مستفيداً من الثنائية التي سجلها مهاجم العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، مع منتخب بلاده في النسخة الحالية من البطولة.

ووفقاً لإحصاءات شركة «أوبتا»، ارتفع رصيد لاعبي الدوري الإماراتي إلى ستة أهداف في تاريخ كأس العالم، ليتقدم إلى المركز الخامس عربياً، في مؤشر يعكس تنامي القيمة الفنية للمسابقة، وقدرتها على استقطاب لاعبين يتركون بصمتهم في أكبر حدث كروي في العالم.

ويُعد تألق رحيمي مع المنتخب المغربي امتداداً للحضور اللافت للاعبي دوري المحترفين في المحافل الدولية، بعدما أسهم بشكل مباشر في بلوغ «أسود الأطلس» الدور ربع النهائي، مؤكداً أن الدوري الإماراتي أصبح منصة يواصل من خلالها اللاعبون التألق حتى على الساحة العالمية.

وتصدر الدوري السعودي قائمة الدوريات العربية الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم بـ28 هدفاً، يليه الدوري المصري بـ11 هدفاً، ثم الدوري التونسي بثمانية أهداف، والدوري القطري بسبعة أهداف، فيما جاء الدوري الإماراتي خامساً برصيد ستة أهداف، متقدماً على الدوري الجزائري (خمسة أهداف)، ثم الدوري المغربي (أربعة أهداف)، بينما يملك كل من الدوريين العراقي والكويتي «هدفين».