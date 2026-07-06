تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 مشجعون كنديون يتفاعلون مع مباراة المغرب. رويترز مشجعة مغربية ترفع علم بلادها. أ.ف.ب تفاعل جماهيري كبير في مباراة فرنسا وباراغواي. أ.ف.ب مشجعون يؤازرون منتخب المغرب في مباراة كندا. أ.ف.ب مشجعة من باراغواي تتابع بتركيز مباراة فريقها أمام فرنسا. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 06 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App