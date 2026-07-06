منتخب المجر سجل 27 هدفاً في مونديال 1954.. وعجز عن رفع كأس العالم

يبقى منتخب المجر في كأس العالم 1954 بسويسرا صاحب أحد أكثر الإنجازات الاستثنائية في تاريخ البطولة، بعدما سجل رقماً قياسياً، لايزال صامداً حتى اليوم، بإحرازه 27 هدفاً في نسخة واحدة، لكنه فشل في تتويج مشواره التاريخي باللقب، إثر خسارته المباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية بنتيجة (2-3).

ولم يقتصر تميز المنتخب المجري على غزارته التهديفية، إذ حقق فارق أهداف بلغ (+17)، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم، كما سجل متوسطاً بلغ 5.4 أهداف في المباراة الواحدة، وهو رقم لم ينجح أي منتخب في تجاوزه حتى الآن، إلى جانب متوسط فارق أهداف بلغ 3.4 أهداف للمباراة، وهو أيضاً من أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة.

واستهل المنتخب المجري مشواره في البطولة بفوز كاسح على كوريا الجنوبية بنتيجة (9-0)، قبل أن يتغلب على ألمانيا الغربية (8-3) في دور المجموعات، وفي الدور ربع النهائي تجاوز البرازيل بنتيجة (4-2)، في المباراة الشهيرة التي عُرفت بـ«معركة برن»، ثم تفوق على أوروغواي (4-2) بعد التمديد في نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية.

وفي النهائي، بدأ المنتخب المجري المباراة بقوة، وتقدم بهدفين خلال أول ثماني دقائق عبر فيرينتس بوشكاش وزولتان تسيبور، إلا أن ألمانيا الغربية عادت سريعاً إلى أجواء اللقاء، وسجلت هدفين في الدقيقتين 10 و18 عن طريق ماكس مورلوك وهيلموت ران، قبل أن يخطف ران هدف الفوز قبل ست دقائق من النهاية، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز (3-2)، في المباراة التي عُرفت تاريخياً باسم «معجزة برن».

ورغم خسارة اللقب، لايزال كثير من المؤرخين يعتبرون منتخب المجر في نسخة 1954 واحداً من أعظم المنتخبات التي لم تتوج بكأس العالم، بفضل أسلوبه الهجومي المميز والأرقام القياسية التي حققها.

ويحمل المنتخب المجري أيضاً الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ كأس العالم، بعدما اكتسح السلفادور بنتيجة (10-1) في مونديال 1982، في حين يتشارك مع يوغوسلافيا الرقم القياسي للفوز بنتيجة (9-0)، والذي حققه أمام كوريا الجنوبية في نسخة 1954.