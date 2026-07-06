نِسَب مشاهدة قياسية لمباراة فرنسا والباراغواي

تابع نحو 12.2 مليون مشاهد في المتوسط على قناة «إم 6» فوز المنتخب الفرنسي على الباراغواي (1-0)، فجر أمس، في كأس العالم 2026 لكرة القدم، وهو «رقم قياسي تاريخي» في نِسَب المشاهدة بعد الساعة 23:00 في فرنسا، وفقاً لما أعلنته القناة.

ووصلت نسبة المشاهدة إلى 76% خلال هذه المباراة، بحسب القناة التي تُعد الناقل الوحيد لكأس العالم في فرنسا عبر البث المجاني.

وفجّرت مجموعة «إم 6» مفاجأة، في مارس 2024، بعدما انتزعت حقوق بث مونديالَي 2026 و2030 من قناة «تي إف 1»، وهي الناقل التاريخي للمسابقة التي اعتبرت أن كلفة الحقوق مرتفعة للغاية.